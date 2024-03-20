قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. تعرف على ملخص أحداث الحلقة الماضية

ينتظر الجمهور عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 بعد ساعات قليلة من الآن على منصة WATCH IT الإلكترونية وشبكة قنوات DMC، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية من المسلسل ببدء المواجهة العسكرية بين حسن الصباح والسلطان السلجوقي ملك شاه الذي وجه بحملة عسكرية إلى قلعة آلموت للقضاء على حسن الصباح ودعوته.

وقبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10، تستعرض «الوطن» في تقريرها أبرز الأحداث التي تتضمنها الحلقة الماضية من المسلسل والتي بسببها احتدمت المواجهة بين حسن الصباح والسلطان السلجوقي ووزيره نظام الملك:

أحداث قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10

- وصلت دنيا زاد زوجة حسن الصباح إلى قلعة آلموت بعد استيلاء زوجها عليها، ورزقت بمولودة جديدة أطلقت عليها اسم خديجة، بينما قرر الصباح إرسال نجله الأكبر الحسين إلى قلعة أخرى ليتعلم الفروسية والقتال في سن صغير.

- بدأ حسن الصباح يضع مجموعة من الخطط الاستراتيجية لتأمين القلعة، طلب من برزك أميد إغلاق باب القلعة الرئيسي وصنع واحد آخر خفي لا يعرف أحد سواهما، بالإضافة إلى صنع 7 أبواب وهمية للقلعة.

- وصلت الجاريتان نورهان وناظ إلى مملكة آلموت، حيث كان تاجر الجواري يخطط لبيعهما إلى آمير القلعة، ولكن يقوم حسن الصباح بشرائهم ويطلب من زيد بن سيحون شراء جاريات أخريات بجانب سيدة تقوم بإعداد الفتيات ليكن أقرب إلى حريات الجنة لغرض ما في نفس حسن الصباح، وبالفعل يعهد بن سيحون إلى إلينار (سوزان نجم الدين)، لتقوم بتلك المهمة وتكون رئيسة الجواري في القلعة.

- يطلب حسن الصباح من رجاله تهذيب الغابة الموجودة في نهاية القلعة لتكون قطعة من الجنة، كما خصص معمل لإجراء أبحاث على نبات السحر الذى أحضره زيد بن سيحون برفته من رحلتهم.

- يقرر حسن الصباح توجيه ضربة إلى نظام الملك، يبعث أحد رجاله ليقتل الحارس الخاص بوزير الدولة السلجوقية، ويضع رسالة على صدر الحارس يخبره أن لا يوجد مانع في الوصول إليه إلا باب ديوانه.

- يصل خبر استيلاء حسن الصباح على قلعة آلموت إلى مسامع السلطان ملك شاه، الذي يرسل رسالة إلى الصباح يطلب فيها الامتثال لأوامره، ويأتي رد الصباح بطريقة ذكية يوحي فيها للسلطان أنه يدين له بالولاء.

مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. حسن الصباح يدخل في صراع مع السلطان السلجوقي

- يحضر حسن الصباح ضربة إلى السلطان عندما يقتل المضحك الخاص به وصديقه، ويضع رسالة مغروزة بخنجر على صدره يخبره فيها أن العدوان سوف يتوقف عند إزاحة نظام الملك من منصبه، وهو الأمر الذي يغضب السلطان ويدفع بحملة من أجل القضاء على حسن الصباح ورج