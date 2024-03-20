«التحالف الوطني»: العاشر من رمضان يوم التضحية والعزة والكرامة

هنأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

تهنئة التحالف الوطني

وأكد التحالف الوطني، أن العاشر من رمضان رمز للتضحية والعزة والكرامة.

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يبذل جهودًا واسعة على مدار شهر رمضان للتخفيف عن كاهل الأسر الاولى بالرعاية، من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية، وتقديم وجبات الإفطار والسحور، موائد الرحمن، وغيرها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.