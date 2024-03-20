«التحالف الوطني»: العاشر من رمضان يوم التضحية والعزة والكرامة
كتب:
يسرا البسيوني
05:16 م | الأربعاء 20 مارس 2024
ذكرى العاشر من رمضان
هنأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
تهنئة التحالف الوطني
وأكد التحالف الوطني، أن العاشر من رمضان رمز للتضحية والعزة والكرامة.
جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يبذل جهودًا واسعة على مدار شهر رمضان للتخفيف عن كاهل الأسر الاولى بالرعاية، من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية، وتقديم وجبات الإفطار والسحور، موائد الرحمن، وغيرها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.