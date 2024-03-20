«الكبار» يتألقون في دراما رمضان.. «جيل بيسلّم جيل»

استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضبط وتحقيق المعادلة الصعبة فى موسم دراما رمضان هذا العام، بإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة ومنحهم مساحات درامية أكبر لإثبات مواهبهم وإسناد أدوار البطولة لعدد منهم، وفى الوقت نفسه لم تغفل الاستعانة بكبار السن من النجوم المخضرمين أصحاب التاريخ الفنى المشرف فى سيمفونية رائعة تمزج بين الطاقات الشابة والخبرات، وتعمل «المتحدة» على صناعة جيل جديد من الفنانين وصُناع الدراما، من خلال إسناد أعمال وأدوار مهمة لهم، وفتح الباب أمامهم لتجسيد دور البطولة فى عدد من المسلسلات، وهو ما فعلته قبل موسم رمضان فى عدد من الأعمال، لعل أبرزها وآخرها مسلسل «حالة خاصة» للشاب طه دسوقى، وفى هذا الموسم أنتجت مسلسلاً يحمل اسم «مسار إجبارى»، من بطولة الشابين أحمد داش وعصام عمر.

«مخيون» يقدم شخصية والد مصطفى شعبان فى «المعلم».. و«بدير» يشارك فى 3 مسلسلات دفعة واحدة.. و«الحدينى» يعود بعد غياب 12 عاماً بـ«سر إلهى»

شهدت دراما رمضان حضوراً خاصاً وظهوراً مميزاً للأجيال السابقة، حيث جرت الاستعانة هذا العام برجل من أباطرة الدراما الكبار، وهو المخرج مجدى أبوعميرة الذى يتعاون مع النجم يحيى الفخرانى فى مسلسل «عتبات البهجة»، المكون من 15 حلقة ويتم عرضه فى النصف الأول من رمضان هذا العام، من بين النجوم الكبار الموجودين فى دراما رمضان هذا العام، عبدالعزيز مخيون الذى يجسد شخصية المعلم والد حامد «مصطفى شعبان» فى مسلسل «المعلم»، الذى يتم سجنه فى الحلقة الأولى نتيجة تآمر بعض الأشخاص فى سوق السمك عليه، ويقضى فترة طويلة فى السجن، ومن ثم يخرج وقد تغيرت شخصيته وأصبح قلبه معلقاً بالمساجد وأولياء الله الصالحين.

كما يشارك الفنان أحمد بدير هذا العام فى 3 مسلسلات، وهى: «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان الذى يجسد فيه شخصية منصور الجنتل، ويقدم شخصية جميل فى «سر إلهى» بطولة الفنانة روجينا ومن المقرر أن يظهر فى مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، المقرر عرضه فى النصف الآخر من رمضان وهو مكون من 15 حلقة، ويشارك الفنان أحمد فؤاد سليم هذا العام فى مسلسلين، وهما «المعلم» و«بيت الرفاعى» للفنان أمير كرارة، حيث يجسد شخصية أحد كبار التجار فى سوق السمك ووالد هاجر أحمد والمقرب من حامد «مصطفى شعبان» ضمن أحداث «المعلم»، وفى «بيت الرفاعى» يجسد شخصية كبير البيت الذى يتم قتله فى الحلقة الأولى، ويظل لغز التخلص منه محور أحداث المسلسل حتى نهايته.

أما فى مسلسل «سر إلهى»، يظهر واحد من النجوم القدامى والكبار، وهو محمود الحدينى الذى غاب عن الدراما لمدة 12 عاماً، ويعود هذا العام فى شخصية سليمان مراد، مدير دار المسنين، كما تشارك الفنانة ميمى جمال فى 3 مسلسلات خلال المارثون الرمضانى، حيث تقدم شخصية «شر الهوى» فى «الحشاشين» وتعمل فى تجارة الجوارى وبيعهن إلى قصور الأمراء، وتظهر فى «سر إلهى» عندما تدخل السجن بدلاً من ابنتها التى سرقت أحد البنوك بعدما قامت بتهكير حسابه، واستولت على ما بداخله، فضلاً عن مشاركتها فى مسلسل «كامل العدد» بطولة الفنانة دينا الشربينى، حيث تجسد دور والدة عمر «مصطفى درويش».

وكان لمسلسل «الحشاشين» نصيب الأسد من ظهور المخضرمين وكبار السن، منهم الفنان ياسر على ماهر، الذى ظهر كضيف شرف فى المسلسل، وظهور خاص للفنان صبرى عبدالمنعم، وعايدة فهمى التى تؤدى دور والدة حسن الصباح الذى يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، وتشارك فى مسلسل «صيد العقارب» وظهر الفنان عبدالرحيم حسن بدور القاضى أبوالطاهر.

ومن الأعمال المميزة التى تعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان مسلسل «جودر»، ويظهر من خلالها الفنان القدير رشوان توفيق، ويقدم دور الراوى للأحداث، باعتباره رجلاً طاعناً فى السن، يرتدى ملابس بيضاء، ويزين وجهه «لحية» طويلة بيضاء، ويجلس على الأرض فى مكان مظلم، وحوله الكثير من الشموع المضاءة.

من جانبه، تحدث المخرج مجدى أبوعميرة عن مسلسل «عتبات البهجة» الذى يشارك به هذا العام فى دراما رمضان، قائلاً: «العمل اجتماعى يعتمد على مواقف تحدث فى الحياة اليومية لبطل العمل بهجت الأنصارى فى تفاصيل واضحة مع أحفاده وأصدقائه»، مشيراً إلى أن المسلسل من الأعمال القريبة للجمهور لأنه يعرض مشكلات تحدث فى المجتمع على أرض الواقع، وهو ما حمّسه للعودة من جديد، وكشف «أبوعميرة» لـ«الوطن»، عن سر غيابه عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، بقوله: «لم أجد سيناريو مميزاً منذ سنوات طويلة، فآخر أعمالى التى قدمتها كان عام 2021 من خلال مسلسل قوت القلوب، ولكن سيناريو عتبات البهجة بلمسات المبدع مدحت العدل شجعنى كثيراً، لأنه يبرز عدة مشكلات منها الصراع بين الأجيال، والاستخدام السلبى للتكنولوجيا، وغيرها من القضايا».

وتطرق مخرج «عتبات البهجة» عن الزخم الرمضانى هذا العام، قائلاً: «(المتحدة) عملت على تجديد الدماء، وقدمت فرصة كبيرة لعودة كبار النجوم إلى المشهد، فنشاهد هذا العام حالة من التنوع والنشاط فى الأعمال الدرامية، وأتمنى أن تستمر فى الأعمال المقبلة»، وعبرت الفنانة ميمى جمال عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل «الحشاشين» قائلة: «هو من الأعمال الضخمة المميزة هذا العام، ومن أضخم إنتاجات الدراما، ولى الشرف بتقديم دور من خلاله، لأنه من الأعمال التى سوف تعيش لسنوات طويلة، وتعلم الأجيال الجديدة معلومات قيمة، وتحمست للمشاركة فى العمل لأن المسلسل من إخراج بيتر ميمى، وهو مخرج أعماله ناجحة».

وعن دورها فى مسلسل «كامل العدد +1»، قالت «جمال»: «وافقت على المشاركة فى المسلسل، لأنه عمل كوميدى اجتماعى لايت، والأسرة المصرية تحتاج إلى هذه النوعية من الأعمال، كما أن دورى جاء تخليداً لذكرى الفنان مصطفى درويش».

وعن اتجاه «المتحدة» إلى الاستعانة بالفنانين الكبار فى العديد من أعمالها الدرامية، قالت: «(المتحدة) تقدم دوراً عظيماً، فلا غنى عن النجوم الكبار فى الأعمال ولكن بشرط توظيفهم بشكل مناسب، وهذا ما حدث فى رمضان الحالى، فضلاً عن إنتاج الشركة لكمٍّ كبير من الأعمال المتنوعة ما بين الكوميدى والتراجيدى والتاريخى».

وتحدث الفنان رشوان توفيق عن تفاصيل الشخصية التى يقدمها خلال أحداث مسلسل جودر، بقوله: «أجسد من خلال المسلسل شخصية الراوى للأحداث، وهى شخصية لم تكن بها أى أزمات درامية، وسعيد جداً بهذا العمل المميز فى كل شىء من حيث الكتابة والإخراج والتصوير والنجوم المشاركين به»، وتابع «رشوان» لـ«الوطن»: «أشارك فى الأحداث كضيف شرف، والمشهد الذى قدمته نال إعجاب الجمهور وصناع العمل كثيراً، ولا مانع لى من الظهور كضيف شرف، خاصة إذا كانت الأحداث تستدعى ذلك، وأهم شىء هو السيناريو وجودته»، واختتم حديثه بتوجيه الشكر للمخرج إسلام خيرى وجميع العاملين معه.

وعلق الناقد محمود قاسم على فكرة وجود النجوم الكبار فى دراما رمضان، قائلاً: «كان من الضرورى النظر من جديد إلى الجيل القديم، وخلق المعادلة بينه والجيل الجديد، لأن النجوم الكبار مهما مرت السنوات لا يمكن الاستغناء عنهم، لأنهم يتمتعون بالخبرة الكبيرة والأداء المتمكن، خاصة أنهم عاشوا ومروا بتجارب كثيرة على مدار مشوار فنى طويل»، وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»: «(المتحدة) تسعى باستمرار لخروج العمل فى أبهى صوره، وهذا ما حدث هذا العام بتحقيق تكافؤ ما بين تقديم سيناريو مصحوب بإخراج جيد، وأيضاً الاستعانة بالكوادر الفنية من النجوم الكبار من أجل إعطاء صقل للعمل الدرامى ونكهة خاصة بسبب خبرات المشاركين فيه، وهذا تحقق بشكل كبير من خلال مسلسل عتبات البهجة»، وأكمل: «كنا نفتقد بشدة المخرج مجدى أبوعميرة، وهو الآن يعود ويتعاون مع الفنان يحيى الفخرانى، ومن الأمور المميزة واللافتة عودة الفنان محمود الحدينى بعد سنوات عديدة من الغياب، وأيضاً ننتظر الظهور المميز للفنان رشوان توفيق من خلال مسلسل (جودر)».