ناقد موسيقي: المطربون الشعبيون يحتلون مكانة كبيرة في تترات دراما رمضان

قال الكاتب الصحفي والناقد الموسيقي محمود فوزي السيد، إنّ المطربين الشعبيين يحتلون مكانة كبيرة في تترات مسلسلات رمضان، موضحًا: «هناك إدارة تفهم لمن توجه هذه المسلسلات، بعض المسلسلات لأولاد البلد الذين يفضلون المطربين الشعبيين، مثل أحمد شيبة الذي يغني تتر حق عرب، وعبدالباسط حمودة لمسلسل المعلم، ومحمود الليثي لمسلسل محارب ووائل الفشني لمسلسل بيت الرفاعي».

وأضاف «السيد»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن»، المذاع على قناة «أون سبورت إف إم»: «لو غنت نانسي عجرم تتر مسلسل حق عرب مكنتش هتليق عليه، لكن لما تجيب له أحمد شيبة ويقول كلام أغنية ابن أبوه فهو شبه كلام ولاد البلد، لأن شيبة مش بيتكلم بالشوكة والسكينة».

وتابع: «اختيار المطرب من أهم عوامل نجاح التتر، فالمسلسل طاغي عليه التيمة الشعبية بشكل أكبر مثل، لذلك يتم اختيار مطربين شعبيين مثل رضا البحراوي وحكيم، وهناك نوعيات أخرى من المسلسلات تناسب نانسي عجرم، ونوع ثالث من المسلسلات لا يليق به إلا علي الحجار، وبالتالي، فإن اختيار المطرب من أهم أسباب نجاح التترات»، مشددًا على أن مؤدي المهرجانات ليسوا مطربين شعبيين.