فنانون اردتوا «الجاكت الجينز» في أعمال رمضان 2024.. بينهم أحمد العوضي

أطلق عليه الفنان أحمد العوضي خلال أحد مشاهد مسلسل حق عرب، الجاكت الأكثر طلبًا، ذلك الوصف تحقق بشكل كبير في الأعمال الفنية الخاصة بسباق رمضان 2024، بعد أن ظهر 6 فنانين مختلفين بـ«الجاكت الجينز».

في أحد المشاهد التي جمعت بين الفنان أحمد العوضي والفنانة دينا فؤاد، أثناء جلوسها داخل سيارة بمسلسل حق عرب، حاولت الإمساك بملابسه، لينفر الفنان أحمد العوضي منها، وتصدر المشهد بعد انتشاره عبر مواقع التوصل الاجتماعي.

فنانون ارتدوا «الجاكت الجينز» في أعمال رمضان 2024:

ظهر الفنان أكرم حسني بالجاكيت الجينز خلال أحداث مسلسل بابا جه في أحد المشاهد. الفنانة ريهام حجاج ظهرت بالجاكيت الجينز في مسلسل صدفة. الفنان أحمد خالد صالح ظهر مرتديًا الجاكت الجينز في مسلسل بدون سابق إنذار، في دوره كطبيب صيدلي. الفنان عصام عمر بطل مسلسل مسار إجباري، ظهر أيضًا مرتديًا الجاكت الجينز خلال أحد المشاهد في المسلسل. الفنان أحمد عوضي ظهر مرتديًا الجاكيت الجينز خلال مسلسل حق عرب. الفنان عبد الرحمن محمد ارتداه أيضًا في مسلسل لحظة غضب في رمضان 2024.

أحداث مسلسل حق عرب

تدور مسلسل حق عرب حول قيام الفنان أحمد العوضي، بمحاولة الهروب من الماضي لكنه لا ينجح فيضطر للتصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث حول المشاكل التي يقع فيها «عرب».

ويشارك في بطولة المسلسل مع الفنان أحمد العوضي، وفاء عامر وسلوى عثمان ودينا فؤاد، وفاء مكي، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق.