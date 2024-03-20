معلومات عن عصر الأسرات بمصر.. تحدث عنه أبطال مسلسل يحيى وكنوز 3 في الحلقة 10

حكايات تاريخية عديدة ناقشتها الحلقة 10 من مسلسل يحيى وكنوز 3 بعد عرضه على قناة «dmc»، كانت منها عصر الأسرات في مصر والذي شرحه الأستاذ عصام ليحيى وزملائه في حصة التاريخ في المدرسة، ونستعرض في هذا التقرير معلومات عن الأسرات في مصر.

عصر الأسرات يضم هذا العصر الأسرتين الأولي والثانية، وهو عصر إقرار الوحدة السياسية، حيث جرى تأسيس الحضارة المصرية علي قواعد وأسس متينة وصلبة، ومن أهم ملوك هذا العصر الملك مينا أو نارمر موحد القطرين، حور عحا، واجي، حتب سخموي وأيضا وخع سخموي، وفقا لما ذكره موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

عصر الأسرات في مصر

يعود عصر تكوين الأسرات بين عامي 3200- 3000 قبل الميلاد، وتعرف تلك الفترة أحيانا باسم «الأسرة صفر» أو عصر ما قبل الأسرات المتأخر، أما عصر الأسرات الثالثة إلى السادسة يعود إلى ما بين حوالى 2650 إلى 2150 قبل الميلاد، وخلال هذا الوقت تم تطوير تقنيات بناء الأهرامات وبُنيت أهرامات الجيزة.

ويتميز عصر الأسرات بميزتين، الأولى هو أن العصر الذي بدأ فيه المصري مرحلة التوحيد السياسي، والثانية بدأت فيه عملية تدوين اللغة المصرية القديمة أي اللغة الهيروغليفية، كما أنه شهد امتدادًا للوجود المصري إلى جنوب فلسطين، فيما عرف بالمستعمرات، أو المستودعات التجارية.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز 3 يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، تدور قصة الجزء الثالث من المسلسل بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة.