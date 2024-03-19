هل يمكن للإنسان السفر عبر الزمن؟.. نظرية ناقشها مسلسل يحيى وكنوز 3

ناقشت أحداث مسلسل الكارتون يحيى وكنوز 3 مسألة السفر عبر الزمن، إذ كان «يحيى» بطل المسلسل يسافر إلى زمن الفراعنة لمقابلة الملوك، وأيضًا ناقشت الحلقة 9 من مسلسل يحيى وكنوز 3، مشروع يتم تنفيذه للسفر عبر الزمن، فهل يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع؟

نظرية السفر عبر الزمن، التي ناقشتها الحلقة 9 من مسلسل يحيى وكنوز، لا يوجد حتى الآن أي دليل يشير إلى إمكانية تحقيقها، وهي مجرد روايات وحكايات بعيدة عن الواقع، إذ سبق أن نشرت عديد من الصحف الإنجليزية قصصًا لأشخاص استطاعوا السفر عبر الزمن، لكن لم يتم تأكيد صحتها.

وتحدث عديد من العلماء، عن نظرية ألبت أينشتاين في حديثهم عن السفر عبر الزمن، وهي نظرية النسبية، والتي تشير إلى أن الزمان والمكان هما وجهان لعملة واحدة، فيما يعرف بـ«الزمكان»، وأن سرعة السفر عبر الزمكان في نظرية «أينشتاين» هي 300 ألف كيلومتر في الثانية، أي ما يعادل 186 ألف ميل في الثانية، ولا يمكن مجاراة هذه السرعة، فقط الضوء هو الشيء الوحيد الذي يسير بها، بحسب موقع «Space».

الوقت يمر بطيء

وعندما تسافر عبر «الزمكان»، سوف يمضى الوقت بالنسبة لك بطئيًا بعكس الناس الذين يعيشون في الحياة الطبيعية، لكن لن يشعر المسافر بذلك، ويتعلق ذلك بالفيزياء والرياضيات والعلوم والقدرة على التخيل.

السفر عبر الزمن مجرد حلم

وفقًا لنظرية «أينشتاين»، فالسفر عبر الزمن يمكن أن يحدث بالفعل تحت تأثير الجاذبية الهائلة، والتي تقول إن الزمن يمضي بطيء مع الأجسام التي تقع في نفس مجال جاذبيته، وحاول العلماء خلال السنوات الأخيرة الاستفادة من نظرية النسبية في صنع آلة للسفر عبر الزمن، لكن لم يتم صناعتها حتى الآن، والأمر حتى الآن مجرد حلم.