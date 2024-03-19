كيف يتم استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي؟.. ناقشه مسلسل يحيى وكنوز 3

خلال الحلقة 9 من مسلسل يحيى وكنوز 3، تم مناقشة فكرة استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، وذلك عندما اقترح أحد أصدقاء يحيى استنساخ صوت البروفيسيرة جميلة بعد مونتاج فيديو رحلة الإسكندرية، الذي كان لا يتضمن صوتها، ونتيجة لذلك نستعرض كيفية استنساخ صوت بالذكاء الإصطناعي.

خلال الأونة الأخيرة، أصبح الذكاء الاصطناعي يدخل في مجالات عدة في الحياة، مثل الصور والفيديو، والصوت، بالإضافة إلى تمثيل المشاهد لأشخاص متوفين تبدو وكأنه تم إنشاؤها بواسطة هؤلاء الأفراد، وذلك يكون من خلال بعض الأدوات المدعومة بهذه التقنية الهائلة، وفقا لما ذكره موقع «businessinsider».

استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي

يتطلب استنساخ الصوت بالذكاء الاصنطاعي مجموعة كبيرة من البيانات الصوتية التي تحتوي على أصوات الأفراد المستهدفين، حيث بعد ذلك يتم مرحلة تحليل الأصوات، وذلك من خلال تحليل الصوت الحقيقي من أجل فهم النبرة واللهجة والأنماط الصوتية الفريدة، بالإضافة إلى توليد الأصوات الذي يتم به مزامنة الأصوات المصنوعة.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3

مغامرات وأحداث كثيرة، يحكيها مسلسل يحيى وكنوز 3، الذي يعرض على شاشة قناة DMC يوميا في تمام الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it؛ حيث يظهر بطل المسلسل الكرتوني وهو يروي حكايات ومغامرات مختلفة خاصة بالتاريخ المصري، والسفر إلى مختلف العصور عبر البوابة السحرية الخاصة به، كما أن تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة.