مسلسل صدفة الحلقة 10.. زوجة خالد الصاوي تكشف سر ريهام حجاج

أحداث مشوقة بدأت مع المشهد الأول من مسلسل صدفة الحلقة 10، بطولة الفنانة ريهام حجاج، إذ قررت سلوى خطاب «زوجة فؤاد»، الذهاب إلى «صدفة» في المدرسة التي تعمل بها، بعدما أخبرها أحد رجال «فؤاد» بما حدث، من مواجهة صدفة لفؤاد بعد قيامه باختطافها.

وخلال مسلسل صدفة الحلقة 10، واجهت سلوى خطاب، ريهام حجاج، بما عرفته، لتنكر «صدفة» ما حدث، قبل أن تخبرها الأخيرة بأن فؤاد هو من أخبرها، لتطمئن صدفة وتصارحها بكل شيء.

وقررت سلوى خطاب، اتهامها بالنصب، بل وتهديدها إذا لم تبتعد عنها وعن عائلتها، لتبكي صدفة في النهاية بسبب إحساسها بالقهر.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.