يشهد مسلسل صدفة أحداثا مشوقة ومتلاحقة منذ بدايته، حيث يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول مدرسة تتعرض للعديد من المشكلات، آخرها مشكلة إثبات نسب، ما يجعل المشاهدين ينتظرون موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc الحلقة 10 لمعرفة مستجدات الأحداث.

موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc الحلقة 10

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc الحلقة 10، في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

بينما تعرض إعادة مسلسل صدفة، الحلقة 10، على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 3:00 صباحًا من اليوم التالي.

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة dmc الحلقة 10، في تمام الساعة 6:30 صباحًا.

موعد مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة الحلقة 10 بطولة الفنانة ريهام حجاج، يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً

ويمكنك مشاهدة مسلسل صدفة في رمضان 2024 الحلقة 10 دون إعلانات وقبل عرضه على القنوات، عبر منصة watch it.