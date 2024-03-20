تشهد حلقة اليوم من مسلسل صدفة الحلقة 10، العديد من الأحداث المشوقة بين خالد الصاوي «فؤاد»، وريهام حجاج «صدفة» التي كشفت خلال حلقة أمس عن سبب مراقبتها له وأسرته، بعد اختطافها لمعرفة سبب مطاردتها له قبل أن تكشف عن هويتها وتفجر مفاجأتها.

مسلسل صدفة الحلقة 10.. هل يلجأ خالد الصاوي لتحاليل dna لإثبات النسب؟

وخلال أحداث الحلقة الماضية، واجهت ريهام حجاج «صدفة»، خالد الصاوي «فؤاد»، بسرها، وأنّها ابنته التي رفض الاعتراف بنسبها قبل 30 عامًا، ما قابله بالسخرية منها، وتهديدها.

وطلبت منه ريهام حجاج «صدفة»، أن يقابل خطيبها عصام السقا «طارق»، كما سخر من طلبها بعمل تحليل البصمة الوراثية dna، كي يتأكد من روايتها.

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.