رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلسل صدفة الحلقة 10.. هل يلجأ خالد الصاوي لتحاليل dna لإثبات النسب؟

كتب:

آية أشرف
03:00 م | الأربعاء 20 مارس 2024
مسلسل صدفة الحلقة 10

مسلسل صدفة الحلقة 10

تشهد حلقة اليوم من مسلسل صدفة الحلقة 10، العديد من الأحداث المشوقة بين خالد الصاوي «فؤاد»، وريهام حجاج «صدفة» التي كشفت خلال حلقة أمس عن سبب مراقبتها له وأسرته، بعد اختطافها لمعرفة سبب مطاردتها له قبل أن تكشف عن هويتها وتفجر مفاجأتها. 

مسلسل صدفة الحلقة 10.. هل يلجأ خالد الصاوي لتحاليل dna لإثبات النسب؟

وخلال أحداث الحلقة الماضية، واجهت ريهام حجاج «صدفة»، خالد الصاوي «فؤاد»، بسرها، وأنّها ابنته التي رفض الاعتراف بنسبها قبل 30 عامًا، ما قابله بالسخرية منها، وتهديدها.

وطلبت منه ريهام حجاج «صدفة»، أن يقابل خطيبها عصام السقا «طارق»، كما سخر من طلبها بعمل تحليل البصمة الوراثية dna، كي يتأكد من روايتها. 

 

 ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

اقرأ المزيد:

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 10 على قناة DMC اليوم

مسلسل صدفة الحلقة 10.. هل ينفذ خالد الصاوي تهديده لـ ريهام حجاج؟

مسلسل صدفة الحلقة 10.. ماذا اقترحت ريهام حجاج على خالد الصاوي؟

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل صدفة.. ريهام حجاج مهددة بسبب إثبات نسبها

مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة في رمضان 2024 الحلقة 10

 ملخص الحلقة 9 مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تلجأ إلى DNA بسبب خالد الصاوي
بقلم آية أشرف