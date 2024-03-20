علاء خالد يكشف كواليس مشاهد «المدرسة» في مسلسل صدفة: تصوير 17 ساعة يوميا

أعرب الممثل الشاب علاء خالد، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، الذي يُعرض في ماراثون رمضان 2024، وكشف عن كيفية ترشيحه للعمل، وعن أقرب المشاهد لقلبه، وتحدث أيضاً عن كواليس المسلسل.

وقال علاء خالد لـ«الوطن»: «جرى ترشيحي لمسلسل صدفة، عن طريق الفنانة ريهام حجاج، بعدما شاهدتني في مسلسل حدوتة منسية».

أضاف: «يعتبر مسلسل ضد مجهول أول أعمالي مع المؤلف أيمن سلامة، ومسلسل صدفة هو العمل الثاني الذي يجمعنا».

كواليس مسلسل صدفة

وعن كواليس المشاهد التي جمعته بشباب المدرسة في مسلسل صدفة، قال: «كنا نذهب يومياً إلى المدرسة من الساعة السابعة صباحاً، حتى منتصف الليل، على مدار أيام متتالية للتصوير، الأمر الذي خلق بينا صداقة قوية ومحبة كبيرة».

علاء خالد: لا أشبه شخصية «نبيل» على الإطلاق

وعن التشابه بين شخصية «نبيل» التي يقدمها في مسلسل صدفة، وشخصيته الحقيقية: «ليس هناك وجه شبه بين الشخصيتين، نبيل متفوق دراسياً وهادئ، عكس شخصيتي الحقيقية، كما أنني لم أكن أحب القراءة والكتابة، لكن أحببتهما بسبب حبي للتمثيل».