ساعات قليلة تفصلنا عن متابعة أحدث حلقات مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، لمتابعة حكاية «ميس صدفة» مدرسة التاريخ التي تبحث عن نسبها من خالد الصاوي، ويرصد «الوطن» في هذا السياق، موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 10 اليوم.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 10 على قناة DMC اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 10 على قناة DMC اليوم، في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

ويأتي موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 10 بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

بينما يكون العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 10 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتُعرض الحلقة 10 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.