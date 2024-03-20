سولاف فواخرجي: أعيش مرحلة ذهبية في حياتي ولم يعد يعنيني إرضاء الناس

قالت الفنانة سولاف فواخرجي، إنه لا يوجد رأي ندمت عليه، لكنها في أوقات شعرت بخذلان من أشخاص وأصدقاء وضعت ثقتها فيهم، وتبنتهم فكرياً، ولكنها تعلمت، وهو ما جعلها أقوى.

سولاف فواخرجي: لا أتذكر أني غيرت وجهة نظري حول فكرة

أضافت في حوار ببرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على قناة «الحياة»: «لا أتذكر ولو مرة أني تبنيت رأيا أو وجهة نظر وغيرتها بعد قناعة، وهذا يتعلق بالأفكار، أما وجهات النظر حول الأشخاص فربما تتغير».

سولاف فواخرجي: قناعاتي الفكرية لم تتغير

وأوضحت: «كل قناعاتي الفكرية تقريباً ظلت كما هي.. كما تربيت، وآرائي مثلما بُنيت بشكل صحيح في الصغر، وأنا والأفكار في حالة تصالح وانسجام معها لأنها بنيت بشكل صحيح أما الأشخاص فليس دائما خياراتنا صحيحة وليس اللوم دائما على الآخرين لأنه ربما نحن من اخترنا خطأ».

واختتمت: «الآن أحب نفسي أكثر وأشعر أني أعيش مرحلة ذهبية من حياتي، وتوقفت البحث عن رضا الآخر ولم يعد يعنيني إرضاء الناس.. توقفت ولم يعد هاجسا، والأهم البحث عما يرضيني أنا، والرضا عن نفسي، ولم أضيع وقتا، لكن الأمر كان متعباً».