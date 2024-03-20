سولاف فواخرجي لـ«ع المسرح»: أخاف على زعل الآخرين لكن لن أنافق من أجلهم

قالت الفنانة سولاف فواخرجي، إنَّ لديها نعمة كبيرة وهي القدرة على أن تظل مبتسمة حتى لو كانت حزينة، مضيفة: «لست مستعدة لأن أكذب لأجامل.. أخاف على زعل الآخرين لكنني لن أنافق من أجلهم ولا شيء يستحق بذل جهد لأنافق غيري وأرفض الأقنعة ولن أبذل مجهودا لتجميل نفسي أمام الآخرين وأنا كما أنا».

سولاف فواخرجي: جُرحت كثيراً بسبب حساسيتي المفرطة

أضافت في حوار ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة «الحياة»: «انجرحت كتير، لدرجة قد لا يتخيلها أحد، والسبب يرجع لـ حساسيتي المفرطة التي تجعل جرحي وخذلاني كبيرين، ولا أبكي كثيراً فالبكاء ليس سهلا بالنسبة لي».

سولاف فواخرجي: مهما يتعلم الإنسان يظل الطبع غلاب

وتابعت: «هناك حالة من السلام أعيشها وهي من طبعي وأنا أؤكدها في ذاتي لتقويني، وهناك ندوب تُشفى وأخرى تبقى بالروح، ومرة بعد مرة نتعلم، لكن يظل الطبع موجود فينا وتظل حساسيتنا المفرطة تجاه الأشياء، وطيبتنا التي تجعلنا نتمنى أن نصدق مهما حدث، ومهما يتعلم الإنسان يظل الطبع غلاب».