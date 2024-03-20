سولاف فواخرجي لـ«ع المسرح»: صراعي مع نفسي أكبر تحدي أخوضه في الحياة

قالت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، إنها تعيش حالة مصالحة مع القدر والحياة والنفس، ورغم ذلك هناك بعض الصراعات البسيطة التي تعاني منها مع الأشخاص الأخرى.

التحديات الصعبة

وأوضحت «فواخرجي»، خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامجها «ع المسرح»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن صراعها الأكبر في الحياة هو مع نفسها لكي تكون قادرة على تخطي كل الأزمات، وكل الأشياء الصعبة في حياتها، مشيرة إلى أنها اختارت الصعب وتحبه ولا تحب السهل، قائلة: «السهل مش بحس أنه بيغريني».

وأشارت إلى أنها مريضة بالتعلق وهو أمر صعب جدًا ولكنه ليس صراع، موضحة أن الإحساس نعمة جميلة جدًا والتعلق مؤلم، موضحة: «التعلق مؤلم ولكنه جميل يشعرك بالحياة.. والتعلق ليس عكس الحب ولكنه جزء من الحب ولابد أن نتعامل معه بطريقة إيجابية والتعلق بأماكن وذكريات وأشخاص».