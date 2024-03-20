رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

سولاف فواخرجي لـ«ع المسرح»: صراعي مع نفسي أكبر تحدي أخوضه في الحياة

كتب:

عمرو هلال
07:28 م | الأربعاء 20 مارس 2024
الفنانة السورية سولاف فواخرجي

الفنانة السورية سولاف فواخرجي

قالت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، إنها تعيش حالة مصالحة مع القدر والحياة والنفس، ورغم ذلك هناك بعض الصراعات البسيطة التي تعاني منها مع الأشخاص الأخرى.

التحديات الصعبة

وأوضحت «فواخرجي»، خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامجها «ع المسرح»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن صراعها الأكبر في الحياة هو مع نفسها لكي تكون قادرة على تخطي كل الأزمات، وكل الأشياء الصعبة في حياتها، مشيرة إلى أنها اختارت الصعب وتحبه ولا تحب السهل، قائلة: «السهل مش بحس أنه بيغريني».

وأشارت إلى أنها مريضة بالتعلق وهو أمر صعب جدًا ولكنه ليس صراع، موضحة أن الإحساس نعمة جميلة جدًا والتعلق مؤلم، موضحة: «التعلق مؤلم ولكنه جميل يشعرك بالحياة.. والتعلق ليس عكس الحب ولكنه جزء من الحب ولابد أن نتعامل معه بطريقة إيجابية والتعلق بأماكن وذكريات وأشخاص».

اقرأ المزيد:

سولاف فواخرجي: وفاة والدي بخطأ طبي أصعب لحظاتي.. وسامحت «التمريض» في النهاية

سولاف فواخرجي لـ«ع المسرح»: سوريا بلد منفتح جدا وبه تعدد أديان وطوائف

سولاف فواخرجي لـ«ع المسرح»: لا يعنيني في أي شخص سوى الأخلاق وحسن التعامل

سولاف فواخرجي لبرنامج «ع المسرح»: عشت حياة صعبة جدا.. لكنني محظوظة
بقلم عمرو هلال