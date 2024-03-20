سولاف فواخرجي لـ«ع المسرح»: حياتي الزوجية بدأت بحب.. واستمر رغم الانفصال

قالت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، إن الحب عندما تزيد حرارته من الممكن أن يصبح مؤذيًا نفسيًا كأي شئ يزيد عن حده، موضحةً خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامجها «ع المسرح»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن علاقتها الزوجية بدأت بحب كبير واستمر الحب ولم يتلاشى، مؤكدة أن الحب ما زال كبيرا رغم الانفصال، وأنه سيستمر وسيكون كبيرا؛ لأنه حب حقيقي وليس مزيفا.

وأشارت إلى أن الحب عندما ينقص ويقل لا يكون حقيقيا، ولكنه يكون مؤقتا وغير مستمر، موضحة أن الانفصال جاء ليحافظا على هذا الحب الذي نشأ بينهما، حتى لا يتعرض هذا الحب للتفاصيل الدنيوية الصعبة.

وتابعت الفنانة السورية سولاف فواخرجي: «بعدت عن زوجي فترة قصيرة ولكن مع بعض دائمًا».