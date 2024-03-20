سولاف فواخرجي لبرنامج «ع المسرح»: وفاة والدتي غيرت نظرتي للحياة

أكدت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، أن أول موقف غير طريقة تعاملها ونظرتها للحياة، هو وفاة والدتها، موضحة أنها اللحظة الأكبر والأصعب بالنسبة لها، وبعدها وفاة والدها.

أضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج «ع المسرح»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن هناك العديد من المواقف التي غيرت نظرتها للحياة، إلا أن أكثر شيء يعذبها ويحزنها هو الفقد وتخاف منه.