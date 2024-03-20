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دراما المتحدة

سولاف فواخرجي لبرنامج «ع المسرح»: وفاة والدتي غيرت نظرتي للحياة

كتب:

عمرو هلال
08:05 م | الأربعاء 20 مارس 2024
الفنانة السورية سولاف فواخرجي

الفنانة السورية سولاف فواخرجي

أكدت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، أن أول موقف غير طريقة تعاملها ونظرتها للحياة، هو وفاة والدتها، موضحة أنها اللحظة الأكبر والأصعب بالنسبة لها، وبعدها وفاة والدها.

 

أضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج «ع المسرح»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن هناك العديد من المواقف التي غيرت نظرتها للحياة، إلا أن أكثر شيء يعذبها ويحزنها هو الفقد وتخاف منه.

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بقلم عمرو هلال