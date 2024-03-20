سولاف فواخرجي لـ«ع المسرح»: دعمت بشار من أجل بلدي.. وعمري ما أسأت لفنان

أوضحت الفنانة سولاف فواخرجي، أن دعمها للرئيس بشار الأسد، بسبب أنها تخاف على بلدها ولأنها تقيم فيها مع كل هذه القصف الذي كانت تتعايش معها: «أنا بقيت في بلدي، رغم إني كنت في فترة مهمة جدا وذهبية بمشوراي في مصر والعالم العربي، ولكن لما بلدي تكون جريحة وأمي تعبانة أنا صعب أتركها وهذا واجبي وليس فضلا مني».

دعم الفنانة سولاف فواخرجي لرئيس بشار الأسد

وأضافت في حوار ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة «الحياة» أنها عندما أعلنت دعمها لرئيس بشار الأسد لأنها كانت تشعر ببلدها وبالمصائب التي كانت تتعرض لها.

الفنانة سولاف فواخرجي تدافع عن بلدها

وتابعت فواخرجي: «أنا ولا مرة في حياتي قولت كلمة تسيء لفنان أو أي شخص كان على خلاف برأيي، عمري ما قللت من أي فنان، فأنا عمري ما قللت من اختيار أحد أو وجهة نظره ولكن أنا من حقي أدافع عن بلدي وأحكي الحقيقة».