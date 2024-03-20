ملخض الحلقة 10 مسلسل الحشاشين.. حسن الصباح يهاجم جيش ملك شاه

يطلب حسن الصباح (كريم عبد العزيز) حصر جميع المواد الغذائية في قلعة آلموت، من خبز ومياه ودواجن ولحوم، ويضع خطة لتوزيع الطعام على سكان القلعة ليستطيعوا الصمود أمام الحصار الذى يفرضه الجيش السلجوقي على القلعة ويمنع وصول المواد الغذائية لهم بهدف إخضاعهم، وذلك ضمن ملخص مسلسل الحشاشين الحلقة 10.

ويضع حسن الصباح، في ملخص مسلسل الحشاشين الحلقة 10، خطة متقشفة لتوزيع الطعام داخل القلعة حتى يصمدوا أطول وقت ممكن أمام حصار السلاجقة، حيث يتم توزيع رغيف في أول أسبوعين على أفراد القلعة، ثم نصف رغيف في ثاني أسبوعين، أما الدعاة الكبار فيصومون طوال الأسبوع إلا يوم الجمعة، والرتبة الأقل من الدعاة يصومون يوما من بعد يوم، أما الصباح نفسه سيظل صائما.

ملخص مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. حسن الصباح يضع خطة هجوم على جيش ملك شاه

مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. خطبة حماسية من حسن الصباح لأتباعه

يرسل حسن الصباح في مسلسل الحشاشين الحلقة 10، رسائل نجدة من القلاع البعيدة، وبالفعل يخرج برزك أميد (سامي الشيخ) من أحل تلك المهمة، وفي الوقت يجهز حملة من 50 شخص فقط من الفدائيين ليهاجم السلاجقة، ويخبرهم في خطبة أنهم سينتصرون وسينسحب السلاجقة منكسرين، ويؤكد لهم أنه صاحب مفتاح الجنة وسيدخلهم جميعا.

ويضع الصباح خطة تبدأ في إطلاق أسهم مشتعلة على الجيش، ويخرج أفراد الجيش من باب القلعة الخفي لمهاجمة السلاجقة في الوقت الذي يصل فيه المدد من القلاع البعيدة.