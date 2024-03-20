مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. كيف سيتغلب حسن الصباح على جيش ملك شاه؟

أحداث عديدة ينتظرها الجمهور خلال الساعات المقبلة في مسلسل الحشاشين الحلقة 10 بطولة كريم عبد العزيز، بعد النهاية التي شهدتها أحداث الحلقة 9 حين استفز حسن الصباح السلطان السلجوقي ملك شاه من خلال إرسال رسالة معلقة في خنجر مغروز في صدر صديقه يخبره فيها بضرورة عزل نظام الملك (فتحي عبد الوهاب) من منصبه كوزير.

وقرر السلطان ملك شاه إرسال جيشه إلى الشمال متجها إلى قلعة آلموت للقضاء على حسن الصباح ورجاله بعد ما وجد أن لا سبيل سوى استخدام القوى من أجل السيطرة على نفوذ الصباح المتزايد، ومن المقرر أن تشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 المواجهة الأولى التي يخوضها حسن الصباح ورجاله في مواجهة الدولة وجيشها، وهل سنجح حسن الصباح في مساعيه أم سينجح جيش السلطان في السيطرة على القلعة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. مواجهة بين رجال حسن الصباح وجيش ملك شاه

مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. جيش ملك شاه يحاصر قلعة آلموت

يطلب قائد الحملة العسكرية على قلعة آلموت من حسن الصباح ورجاله الاستسلام، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10، وحال عدم التسليم سيضرب القلعة ويبيد كل من فيها، ولكن حسن الصباح يصمد أمام التهديدات وحصار القلعة الذي قارب الأربعة أشهر، وينجح مع رجاله وبمساعدة بعض رجال المناطق المجاورة في هزيمة جيش السلطان ملك شاه وإجلائهم من المنطقة.