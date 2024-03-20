دعاء سيدنا أيوب.. يشفي من كل داء «فيديو»

يكثر المسلمون خلال أيام شهر رمضان المبارك، من ترديد الدعاء في مختلف أوقات الشهر الكريم، باعتبار أنها عبادة مستحبة، ومن بينها دعاء سيدنا أيوب، الذي يردده الكثيرون في أيام رمضان، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذا الدعاء، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء سيدنا أيوب

قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في حديثه عن دعاء سيدنا أيوب، إن هذا الدعاء يخاطب كل إنسان أصابه مرض حتى لو صعب، ويظن ألا علاج له، ولكن دعاء سيدنا أيوب جاء لهذه الحالة الصعبة، التي يقول فيها الأطباء أنه لا علاج أو شفاء منها.

دعاء سيدنا أيوب مستجاب

واستكمل «عاشور» حديثه عن دعاء سيدنا أيوب، عبر برنامج «دعاء الأنبياء» على قناة «الناس»، أن العلاج في هذه الحالات من خلال اللجوء إلى رب الداء والدواء، رب العزة، بدعاء سيدنا أيوب، الذي جلس في قومه وجاهد وصبر وتحمل وزاد على تحمله مع قومه أنه ابتلي في جسده بمرض شديد لم يكن له علاج وقتها.

وتابع عن دعاء سيدنا أيوب، أن أيوب قال لله عز وجل: «رَبِّ إِنِّي مَسَنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»، بعد أن ألهمه الله أن يقول هذا الدعاء بعد مدة من المرض، حيث صبر على ابتلاء الله في البداية بالصبر، ليستجب الله له ويحدث الشفاء، مناشدًا كل مريض بمرض صعب، عليه قول دعاء سيدنا أيوب، ساعة استعصاء المرض.