«الإفتاء» تناقش القضايا الفقهية المتعلقة برمضان في أحدث إصدارات مجلة «جسور»

أصدرت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم العدد الجديد من نشرة جسور الشهرية حول شهر رمضان، حيث تناولَ العديد من الموضوعات والقضايا الفقهية المتنوعة المتعلقة بأحكام الشهر الكريم وبعض المسائل الشرعية المتعلقة به.

مقال بعنوان «شهر الإحسان وشهر التراحم»

تأتي افتتاحية العدد التي كتبها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، لتضم مقالًا مهمًّا بعنوان «التراحم في شهر الرحمة»، يتناول فيه كيفية أن شهر رمضان هو شهر الإحسان والتراحم والتكافل والترابط، مشيرا إلى أن حكم الصيام أن يشعر الغني القادر طواعيةً بما يشعر به الفقير جبرًا وقهرًا، والاتجاه نحو مد يد العون إلى إخوانهم المحتاجين ليسود العدل الاجتماعي.

وتناول فريق التحريرفي باب «رؤى إفتائية» قضية «الحساب الفلكي والوسائل العلمية الحديثة في تحديد بدايات الشهور القمرية» والرد على بعض الإشكاليات المثارة حولها، فضلا عن آراء الفقهاء في هذه القضية.

فتوى أسهمت في حل مشكلة

ناقش باب «فتوى أسهمت في حل مشكلة» موضوعًا طبيًّا يكثر السؤال فيه من الصائمين خلال شهر رمضان حول بخاخ الربو للصائم في نهار رمضان، وأنواعه وحكم الشرع فيه، هل يدخل ضمن المعفوات؟ أم استخدامه يؤدي إلى فساد الصوم؟!

تناول المؤشر العالمي للفتوى في تقرير له تحليل 1200 فتوى خاصة بشهر رمضان هذا العام، حيث أظهرت تحليلات البيانات أن المجال الطبي تصدَّر فتاوى الصيام هذا العام بنسبة «38%»، وذلك رغم انحسار الفتاوى المتعلقة بوباء كورونا نهائيًّا عن العالم تلاه المجال الاجتماعي بنسبة «35%»، وأخيرًا المجال الاقتصادي بنسبة «27%».

وكتب الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم مقالًا مهمًّا بعنوان «صيام استثماري» يبين فيه كيف يُسهم الصيام في تعزيز قدرة الإنسان بالسيطرة على نوازع الشهوة النفسية التي قد تجرفه إلى منعطفات من اقتراف الحرام بما ينعكس سلبًا على المجتمع والشخص نفسه.

وتحدث هاني ضوة، نائب المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية، ومدير تحرير المجلة، في مقال له عن «أثر الصيام في تزكية النفس»، متناولا الحكم والمنافع التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الصوم من تزكية النفس والتطهيرًا والتنقية من الرذائل، مشيرا إلى أن الصيام يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، ويجعل الإنسان زهدًا في الدنيا وشهواتها وراغبا في الآخرة.

عدد المجلة باللغة الإنجليزية

وتناول العدد في القسم الإنجليزي مقالا لإبراهيم نجم بعنوان «Sincerity and Hope: Reflecting on the Blessings of Ramadan»

وكتبت الدكتورة هبة صلاح، باحثة ومترجمة بدار الإفتاء المصرية، مقالًا بعنوان Beyond the Kitchen: Women Celebrate Spirituality in Ramadan، ويضم القسم أيضًا موضوعًا بعنوان Ramadan Advice 1445 A.H .. Charity Sadaqah