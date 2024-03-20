الإفطار قبل الأذان بدقيقة.. «الإفتاء» توضح حكم الأذان وغروب الشمس (فيديو)

الإفطار قبل الأذان بدقيقة مثلا من الأمور التي قد يقع فيها بعض الصائمين في رمضان، وفي هذا الصدد أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول «هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟» وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك وقناتها الرسمية عبر يوتيوب وهو ما يستعرضه التقرير التالي، حيث أكدت الدار أنَّه لا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذَّن المؤذن خطأ للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأ قبل غروب الشمس.

الإفطار بالأذان أم المدفع؟

وقالت دار الإفتاء المصرية: أذان المغرب علامة وُضعت للدلالة على غروب الشمس، والفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأً للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأً قبل غروب الشمس، فقد قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ} [البقرة: 187] فالعبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار، فعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري في صحيحه.

العبرة بغروب الشمس

وأكدت دار الإفتاء في فيديو بثته عبر قناتها بموقع يوتيوب على ما سبق توضحيه على صفحتها من أن العبرة بغروب الشمس، حيث قال أمين الفتوى في الفيديو: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان متى يفطر الصائم «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»، هذا هو معنى قول الله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ} [البقرة: 187].

وأوضح أمين الفتوى أن الليل عند العرب يبدأ بالمغرب والأذان أو مدفع الإفطار كل منهما علامة على غروب الشمس، فالعبرة بغروب الشمس، والأذان أو المدفع هما علامتان على غروب الشمس، فإذا علم الصائم أن الغروب قد حل فإنه يفطر في هذا التوقيت سواء سمع الأذان أو المدفع أو لم يسمع شيئا منهما والله سبحانه وتعالى أعلم.