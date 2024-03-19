«الإفتاء» تكشف عن 5 أمور مستحبة وقت الأذان.. رددها عند سماعه

يحثنا الشرع على اتباع الأمور التي تُدخل الخير وتُجلب الحسنات، وترفع من الدرجات في جميع أمور الحياة، وفي العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، منها الأمور المستحب فعلها عند سماع الأذان، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية.

الأمور المستحبة عند سماع الأذان

ذكرت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأمور المستحب فعلها عند سماع الأذان وهي:

ـ أن يردد المسلم مثل ما يقول المؤذن.

ـ أن يدعو العبد لنفسه ولغيره.

ـ أن يقول المسلم «لا حول ولا قوة إلا بالله» عند سماعه.

ـ الصلاة على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

ـ الدعاء بـ «اللهم رب هذه الدعووة التامة، والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته».

دعاء بعد صلاة الفجر

ذكرت «الافتاء» عدد من الأدعية التي يمكن ترديدها بعد الفجر ومنها:

ـ اللهم اكفنا أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا، وارزقنا قلبًا توابًا، واغفر لنا واهدنا إلى الخير يا أرحم الراحمين.

ـ اللهم ألِّف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا إلى سبل السلام، ونجِّنا من الظلمات إلى النور، وجنِّبنا الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.

ـ اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلّم سلاماً تامّاً على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقضى به الحوائجُ وتُنالُ به الرغائبُ وحُسنُ الخواتيم ويُستَسقى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آلهِ.

ـ اللهم بحق اسمك اللطيف، ادفع عنا به البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.

ـ اللهم أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم، والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

ـ ربي اجعل هذا الفجر خير لكل قلب أودع أمانيه عندك وينتظر الفرح منك.

ـ اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يُضام، فإنه لا يهْلَكُ من أنت رجاؤه، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قلَّ عندها شكرنا، فيا رب لا تحرمْنا من نعمك بسبب تقصيرنا في شكرك يا رب العالمين.

أذكار الصباح

ـ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.. «تردد سبع مرات»

ـ اللهمَّ يسِّر لنا اليُسرى، وجنِّبنا العسرى، واجعل لنا فرجًا ومخرجًا من كل ما أهمنا وغمَّنا يا رب العالمين.

ـ اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا، وأتمم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

ـ اللهمَّ افرش لنا دربًا من نور واجعل وجوهنا دائمًا في سرور واملأ قلوبنا بذكرك يا غفور وتقبَّل دعاءنا يا شَكور واجعللنا الصراط سهلًا للعبور، يا عزيز يا غفور يا رب العالمين.