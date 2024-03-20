مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10.. أمير كرارة يكشف سر والده لصفاء الطوخي

توالت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10، من خلال اكتشاف الدكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة لسرقة الذهب الخاص به من قبل كانا شقيق سامية حلويات، التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10

وحاول الدكتور ياسين ومعه سامية حلويات ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10 أن يعثرا على كانا، ولكنه يهرب ويترك المنزل، ويذهب ياسين إلى المعلم سعيد الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي، ليسأله عن الأمر، وهل هو السبب وراء ذلك، لكنه ينفي هذا الأمر إطلاقا.

وتمثلت المفاجأة في أحداث الحلقة في كشف ياسين سر والده لوالدته التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي، حيث كان يسألها عما إذا كانت توجد خزينة لوالده يضع فيها دولارات؟، فسألته لماذا يكون معه دولارات؟، هل كان يتاجر في العملة، فيخبرها أنه كان يتاجر في العملة والآثار، الأمر الذي يجعلها في حالة من الصدمة.