مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9.. حدث صادم لأحمد رزق في حفل زفافه

شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل بيت الرفاعي مفاجأة صادمة في حفل زفاف فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، جعلت الأحداث تنقلب رأسًًا على عقب وسيجعل الشكوك تكون في كل الاتجاهات.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9.. صدمة لأحمد رزق في ليلة زفافه

وتضمنت الحلقة 9 من مسلسل بيت الرفاعي كتب كتاب فاروق على داليا التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا المصري وذلك بعدما رفضت زوجة عمه أن تزوجه ابنتها رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة.

وبمجرد أن انتهى كتب كتاب فاروق ودخل إلى غرفته هو وزوجته كان الحدث غير المتوقع، إذ تمّ إطلاق النار على عروسته التي وقعت بين يديه على الفور، وظل في حالة صدمة كبيرة لا يعرف ماذا يفعل.

يُذكر أنَّ مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وصفاء الطوخي وأحمد فؤاد سليم وميرنا جميل وملك قورة ورحاب الجمل وتامر نبيل وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.