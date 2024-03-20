ما هو مرض الهيموفيليا؟.. ناقشه مسلسل بيت الرفاعي وكرتون الأطفال نورة

مرض الهيموفيليا هو اضطراب نادر يؤدي إلى عدم تجلط الدم بشكل صحيح، وأي إصابة بجرح حتى لو كان بسيطًا يستمر النزيف مؤديًا إلى مشاكل صحية أكبر، وهو ما حدث مع بطلة المسلسل الكرتوني نورة، الذي يعرض ضمن دراما رمضان 2024، وظهر أيضا في مسلسل بيت الرفاعي، إذ تجسد ملك قورة شخصية شقيقة الفنان أمير كرارة وهي أيضًا مصابة بهذا المرض.

ما هو مرض الهيموفيليا؟

الهيموفيليا يسبب زيادة في نزيف الدم، والخوف الرئيسي يكون من احتمالية حدوث نزيف داخلي مما يؤدي إلى إتلاف الأعضاء والأنسجة، وبحسب الدكتور محمد الضاوي، أخصائي أمراض الدم والمناعة، فإن سبب الإصابة بمرض الهيموفيليا هو حدوث اضطراب وراثي ومنع عوامل تجلط الدم بسبب خلل في الصفائح الدموية.

أعراض مرض الهيموفيليا

وأوضح «الضاوي» خلال حديثه لـ«الوطن»، بعض أعراض الهيموفيليا، التي تتمثل في التالي:

التعرض للنزيف دون سبب واضح.

الجرح البسيط يعد مشكلة للنزيف غير الطبيعي.

الإصابة كثيرا بالكدمات العميقة.

النزيف غير المعتاد بعد وجود ألم أو تورم.

ظهور دم في التبول.

الإصابة بنزيف في الدماغ.

صداعًا مؤلمًا ومستمرًا.

ضعف جهاز المناعة.

قيء متكرر.

الرؤية المزدوجة.

الشعور بضعف مفاجئ.

عدم الاتزان.

زيادة التشنجات.

فقدان الوعي المستمر.

علاج مرض الهيموفيليا

وأكد أخصائي أمراض الدم والمناعة، أنه يجب علاج الجهاز المناعي لمنع حدوث مضاعفات والتهابات في المفاصل، وبحسب «مايو كلينك»، الموقع الرسمي المتخصص في شؤون الأمراض، فإنه يجب التوجه إلى الطبيب لعمل بروتوكول علاج يمنع حدوث كدمات.

وتناول مسلسل الكرتون نورة مرض الهيموفيليا بطريقة توعوية، وكذلك مسلسل بيت الرفاعي، بتسليط الضوء على مرض لا يعرفه الكثير من الناس، والتنبيه على أنه «إذا قابلت شخص مصابًا به الذهاب فورًا إلى المستشفى»در.