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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 10

كتب:

بسمة شطا
02:58 م | الأربعاء 20 مارس 2024
مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

يقدّم الفنان أمير كرارة مسلسل بيت الرفاعي في رمضان، حيث يجسد شخصية الدكتور ياسين الرفاعي، الذي يتورط في أزمات عديدة من الحلقة الأولى، ومع تطور الأحداث يهتم الجمهور بـ موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 10.

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 10

ويكون موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 10 في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، ثم عرضها في موعدها الرسمي الساعة التاسعة مساء، وإعادة ثانية في العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي.

يذكر أنّ الحلقة السابقة من مسلسل بيت الرفاعي شهدت مقتل داليا التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا المصري في حفل زفافها على فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، ويشك في ابن عمه الدكتور ياسين.

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بقلم بسمة شطا