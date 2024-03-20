يقدّم الفنان أمير كرارة مسلسل بيت الرفاعي في رمضان، حيث يجسد شخصية الدكتور ياسين الرفاعي، الذي يتورط في أزمات عديدة من الحلقة الأولى، ومع تطور الأحداث يهتم الجمهور بـ موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 10.

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 10

ويكون موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 10 في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، ثم عرضها في موعدها الرسمي الساعة التاسعة مساء، وإعادة ثانية في العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي.

يذكر أنّ الحلقة السابقة من مسلسل بيت الرفاعي شهدت مقتل داليا التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا المصري في حفل زفافها على فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، ويشك في ابن عمه الدكتور ياسين.