إجراء استثنائي من البابا تواضروس في جنازة رهبان جنوب إفريقيا.. تقديرا واحتراما لهم

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية منذ قليل جنازة رهبان جنوب إفريقيا الثلاثة، حيث ظهر البابا في حالة من الحزن، متخليا عن كرسيه المرقسية احتراما لشهداء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إجراء استثنائي، ليظهر البابا في الجنازة وهو يجلس على مقعد مجاور للكرسي المرقسي.

جنازة رهبان جنوب أفريقيا

وأقامت الكنيسة جنازة رهبان جنوب أفريقيا عقب صلاة الجنازة التي ترأسها الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الوفد الذي أنابه البابا تواضروس الثاني لحضور الصلاة.

ف

كما شارك في الصلوات مجمع كهنة إيبارشية جنوب إفريقيا والشمامسة وعدد كبير من شعب الإيبارشية من الأفارقة والمصريين.

ومن المقرر أن يتم دفن الرهبان الثلاثة في دير الأنبا صموئيل المعترف بحبل القلمون وفقاً لطقوس الكنيسة حيث يدفن كل راهب في الدير الذي بدأ فيه حياته الرهبانية.