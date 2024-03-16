باحث يوضح تاريخ الصوم الكبير.. كان يوما واحدا قبل الفصح

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 2024، بدءا من يوم الاثنين الماضي، والذي يستمر لمدة 55 يوما وحتى الاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم الأحد 5 مايو المقبل، وفي السطور التالية نرصد تاريخ الصوم الكبير.

تاريخ الصوم الكبير

يعد الصوم الكبير من أطول الأصوام في الكنيسة حيث له تاريخ طويل في الكنيسة، حيث قال ماكو الأمين، باحث في الشأن القبطي، لـ«الوطن» إن الصوم الكبير بدأه السيد المسيح حيث صام أربعين يوما، وقد وضعت الكنيسة هذا الصوم على مثال المسيح.

وتابع الأمين فيما يتعلق بتاريخ الصوم الكبير أن الكنيسة كانت تصوم يوما واحدا قبل الفصح ثم صار أسبوع قبل الفصح ثم صوم الأربعين المقدسة حيث كانت الكنيسة تصوم الصيام الكبير بعد عيد الغطاس مباشرة كما صام السيد المسيح بعد عماده من يوحنا المعمدان وقبل خدمته، وهكذا بصوم الكاهن لمدة 40 يوما عقب رسامته وقبل خدمته الكهنوتية، إلى أن جاء البابا ديمتريوس الكرام البطرك رقم 12 ونقل صيام الـ40 يوما من عقب عيد الغطاس إلى صوم قبل أسبوع الآلام ليكون عدد أيام الصوم 47 يوما.

بداية الصوم الكبير في الكنيسة

وأضاف: وأضافت الكنيسة بعد ذلك أسبوع الاستعداد يُقال عنه أنه عوض أيام السبوت التي لا تُصام انقطاعي، ليكون الصوم الكبير 8 أسابيع وبعد ذلك أضافت الكنيسة الاحتفال بسبت لعازر رتبت الكنيسة أن تحتفل بهذا اليوم قبل أسبوع الآلام رغم ذكرى نياحة لعازر في 27 بشنس وذلك لكي تثبت الكنيسة إيمان المؤمنين الداخلين إلى أسبوع الآلام حتى لا يضعفوا ويشكو، ليكون بذلك عدد أيام الصوم الكبير 55 يوما.

وأشار الأمين إلى أن الصوم الأربعيني كان يسمى الصوم الفصحي ثم تغير بعد ذلك ليكون اسمه الصوم الكبير عند الأقباط لأنه يعد أطول فترة صيام في الكنيسة.