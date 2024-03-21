مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10.. الكشف عن قاتل والد أمير كرارة

شهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10 الكشف عن قاتل الحاج محمود الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، الذي تورط في قتله طوال أحداث المسلسل ابنه الدكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة .

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10

وخلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10 ظهر الحاج عبد الحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب والخادمة في المنزل تدخل إلى غرفته، وتخبره بأنها يأتيها كثير من الكوابيس وذلك بعدما ورطها وطلب منها أن تقتل شقيقه الحاج محمود الرفاعي في مفاجأة صادمة.

وبذلك فقط ظهر القاتل الحقيقي للحاج محمود الرفاعي الذي قتل من الحلقة الأولى في مشهد جمع بينه وبين ابنه دكتور ياسين الذي تورط في قتله عندما دخل أفراد عائلته ووجدوه مقتول بجانبه وبالفعل تم القاء القبض عليه ولكنه هرب من سيارة الترحيلات ليثبت براءته.