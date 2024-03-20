ملخص الحلقة 10 من مسلسل بيت الرفاعي.. أحمد رزق يهدد أمير كرارة بسبب زوجته

انطلقت منذ قليل أحداث الحلقة 10 من مسلسل بيت الرفاعي، عبر شاشة قناة on في تمام الساعة التاسعة مساء، بمشهد مقتل داليا التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا المصري، في ليلة زفافها على فاروق، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق.

ملخص الحلقة 10 من مسلسل بيت الرفاعي

توالت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10، بنقل داليا إلى المستشفى، وبالفعل دخلت غرفة العمليات في محاولة لإنقاذها، وظلت والدتها تنفعل على فاروق، لكنه طلب منها أن تصمت وتدعي لها.

«فاروق» يهدد أمير كرارة

بعدها جاءت الشرطة إلى المستشفى للتحقيق في ضرب النار على داليا، وأخبرهم فاروق زوجها، بأنه هو كان المستهدف، وليست زوجته، لكنها جاءت فيها بالخطأ، وبالفعل ذهب فاروق إلى زوجة عمه وأخبرها أن ياسين الذي يجسد دوره أمير كرارة، حاول قتله، وأصيبت داليا بدلا منه، وأنها بين الحياة والموت، وطلب منها أن ترسل له رسالة تهديد منه بأن الماضي شيء والقادم شيء آخر وأنه سينتقم، وتنتهي الحلقة 10 من مسلسل بيت الرفاعي بهذا المشهد.