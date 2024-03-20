ملخص الحلقة 10 مسلسل محارب.. محاولة لقتل حسن الرداد للأخذ بالثأر

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل محارب، باستمرار التحقيقات في قضية قتل ماجد المصري في دور رجل الأعمال محمود العزازي، والذي يمثل دور والد رامي العزازي الشاب الذي قتل والدة حسن الرداد في دور محارب، وفي محاولات عديدة لأحمد زاهر في دور حسام المحامي لتلفيق قضية لمحارب، قام بشراء العديد من الشهود للإدلاء بشهادة زور ضد محارب بأنه هو القاتل، وهذا ما ظهر في ملخص الحلقة 10 مسلسل محارب، بشهادة خفير المخزن المجاور والتي تدين محارب.

ملخص الحلقة 10 مسلسل محارب.. محاوله لقتل حسن الرداد للأخذ بالثأر

وفي ملخص الحلقة 10 مسلسل محارب كان هناك محاولة لقتل حسن الرداد للأخذ بالثأر، إذ دخل عليه ابن عمه أثناء نومه ممسكا في يده سكين في محاولة منه لقتل محارب، ولكن يشعر محارب بحركة في الغرفة ما يجعله يفيق قبل أن يقوم ابن عمه بقتله، ثم الدفاع عن نفسه وكشف وجه الملثم الذي حاول قتله، ليكتشف أنه راجح ابن عمه، ثم يدخل أحد أبناء عمومته الآخرين ليمنعه من قتله، وعند معرفة جدته الكبيرة بذلك قامت بمعاتبته على ذلك.

وفي الحلقة السابقة حمل محارب كفنه وذهب إلى أبناء عمومته في البلد لمراضتهم في أخذ ثأر والدهم بعد أن قتله والد محارب وأخوه منذ فترة زمنية بعيدة، وعندما رفعوا في وجهه السلاح، قامت الكبيرة بالتدخل وصالحتهم على بعضهم البعض، ثم وعدت محارب بأنها ستقف بجانبه.