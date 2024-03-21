مسلسل سر إلهي الحلقة 10.. روجينا تواصل الانتقام

خلال 3 حلقات على التوالي تمكنت روجينا التي تجسد دور نصرة في مسلسل سر إلهي، من الانتقام من أعدائها الذين آذوها في يوم من الأيام، وتسببوا في دخولها السجن، واستكملت الحلقة العاشرة هذا الهدف، ولكن نصرة حققت فيها العديد من الإنجازات.

مسلسل سر إلهي الحلقة 10

بدأت الحلقة 10 من المسلسل عندما كانت نصرة تجلس بجوار شاهيناز التي تعتبر رأس الأفعى المبدرة لكل عمليات الظلم والعدوان ضد نصرة، وقد جاءت إليها لتخبرها بخيانة زوجها لها، وزواجه بامرأة أخرى، يضاف إلى ذلك أنها دبرت لها مكيدة لتوقعها في قبضة الشرطة.

وهكذا تمكنت نصرة من الانتقام من اختها رحمة، عندما جعلتها تتنازل عن الأتلية، ثم من بعدها شاهيناز، وسعد، وعزيز الذي تم خداعه بإجراء صفقة ذهب خادعة معه، ووقع بسببها في قبضة الشرطة التي أجرت معه تحقيقا موسعا لتعرف سبب استحواذه على هذا الذهب المزور.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما المشوقة، حيث تكالبت العصابة على نصرة، والتي تتكون من أقرب الناس إليها، كأخوتها وزوجها السابق، وتم اتهامها بقتل رجل الأعمال هارون ظلما، وشهدوا عليها زورا، وكله بتحريك شاهيناز التي دبرت الأمر عليها.