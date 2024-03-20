«ناصرة ستبدع في الانتقام».. روجينا تكشف كواليس مسلسل سر إلهي

«ناصرة ستبدع في الانتقام.. حبيت الشخصية في البداية وتعايشت معها.. أحببت صدقها وطيبتها وحبها لأخوتها وصبرها على كل ما يمر بها برضا»، بهذه الكلمات استهلت الفنانة روجينا بطلة العمل الدرامي «سر إلهي»، والذي يعرض بالموسم الرمضاني الحالي، تصريحاتها لتلفزيون «الوطن».

وفي تقرير متلفز لـ«الوطن»، من لوكيشن تصوير مسلسل «سر إلهي»، أكدت بسمة شطا، أنَّ تواجدهم في الكواليس لمعرفة من هي الست ناصرة وماذا سيحدث لها، وللإجابة عن سؤال: «هل هاتفضل مغلوبة على أمرها ومكسورة، ولا هتقدر تاخد حقها؟».

وتابعت: «شخصية الست ناصرة تشبه المصريات في معافرتهن وكفاحهن للحفاظ على الأسرة.. الست ناصرة ست مصرية أصلية تشبه الكثير من الستات المصرية في المعافرة بالدنيا للحفاظ على عائلتها وأشقائها وكذلك زوجها».

وأشارت إلى ملخص أحداث وتفاصيل المسلسل التي تم عرضها على الشاشات حتى الآن: «هذا ما نراه في مسلسل سر إلهي، ست بتعافر وبيطلع عينيها عشان بس تحافظ على أخواتها.. وكمان شايلة جوزها وولادها ومقابل كل ده الدنيا مبتديهاش مساحة تاخد اللي هي عايزاه، لكن بالعكس بتفضل واقفة قصادها والناس كمان بيقفوا قصادها وكتير بيخونوها، وأولهم زوجها اللي بيغدر بها وصاحبتها وناس كتير من اللي عرفوها من أسرتها».