5 نصائح لكي تصبح حكيما.. «ماتبقاش زي روجينا في مسلسل سر إلهي»

تتعرض «نصرة» خلال أحداث مسلسل سر إلهي للغدر، من أقرب الأشخاص إليها، لذا تنتقم منهم دون وعي كافٍ أو تخطيط مسبق، يؤدي إلى وقوعها في مشكلات عديدة، لذا فإن هناك نصائح تجعل الشخص حكيما، ولديه قدرة على التعامل مع المشكلات التي تواجهه.

يقدم موقع management، خمس نصائح لكي يصبح الشخص حكيما..

الاعتماد على الحقائق وليس الافتراضات

يجب أن يصدر الشخص ردود أفعال بحسب الحقائق التي تدور حوله، فلا يجب أن يضع الافتراضات، أو يستمع لأحاديث البعض لأنها قد تكون بعيدة عن الحقيقة، لذا يجب الاعتماد على الحقائق وتجنب تفسير كل شيء بناءً على أفكار ومعتقدات الآخرين، ويجب أن يسأل الشخص نفسه كيف أعرف أن ما أفكر فيه صحيح؟.

التمسك بالمبادئ

يحب أن يتمسك كل شخص بالمبادئ الإنسانية مثل الصدق والأمانة وغير ذلك، فلا يفضل أن يكذب تحت أي ضغط، لأن ذلك يؤدي إلى انعدام ثقة الآخرين فيه.

القراءة كثيرا وعلى نطاق واسع

يجب أن يقرأ الشخص كثيرًا وعلى نطاق واسع، فكل شخص حكيم لديه مجموعة واسعة جدًا من المعرفة، بدءًا من التاريخ إلى الاقتصاد إلى علم النفس، حتى يصبح عقله مجهزا لحل المشكلات التي يواجهها، فتغذية الجسم أمر سهل، من خلال تناول الطعام، ولكن تغذية العقل تحتاج إلى القراءة بشكل مستمر، في شتى المجالات.

اتخاذ القرارات بحكمة

لا يجب أخذ قرار مهم بشكل سريع، بل يجب أن يحصل الشخص على وقت كافٍ لاتخاذ القرارات، لأن النتائج الجيدة لا تأتي من القرارات السريعة، إذ يجب أن يكون الشخص صانع قرار.

عدم الانفعال في المواقف الصعبة

من صفات الشخص الحكيم الهدوء، خاصة في المواقف العصبية التي يتعرض لها، لأن الانفعال قد يؤدي إلى نتائج عكسية وغير مُرضية.

فريق عمل مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي من بطولة الفنانة روجينا، ويشاركها في المسلسل عدد كبير من النجوم، أبرزهم صلاح عبد الله، أحمد بدير، أحمد سلامة، نهى عابدين، أحمد مجدى، رشا مهدي، مي سليم، ميمي جمال، رنا رئيس، ومحمد ثروت، والعمل الدرامي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.