مسلسل سر إلهي الحلقة 10.. روجينا تبيع الذهب وتخدع أحمد سلامة

تصاعدت جرعة التشويق والإثارة خلال أحداث الحلقة الـ 10 من مسلسل «سر إلهي»، بطولة الفنانة روجينا، واستطاعت ناصرة (روجينا) خداع المحامي عزيز (أحمد سلامة)، وأعطت له ذهبا مزيفا، واستمرت في مواصلة انتقامها من أشقائها والتي كانت بدايتها مع رحمة (نهى عابدين)، ثم شريف (يوسف الاسدي).

وكانت بداية الحلقة مع مساواة عزيز (أحمد سلامة) عزازي (محسن منصور)، بأنه خطف ابنته الوحيدة ولن يردها إليه إلا بعدما يعطي له الذهب، ووافق عزيز بطلب من ناصرة (روجينا)، والتي اتفقت مع عزيز أنهم سوف يستبدلون الذهب الأصلي بالمزيف، وبذلك تعود ابنته عزازي ويكونا خدعا عزيز، وهذا ما حدث وكانت صدمة كبيرة له.

اتفاق ناصرة مع عزازي على بيع 75 سبيكة ذهب

وتنتقل الأحداث فاتفاق ناصرة (روجينا) مع عزازي على قيامه ببيع 75 سبيكة ذهب من الموجودة ليها، لتصبح من الأغنياء وتشتري فيلا، كما تذهب إلي طلقيها سعد (محمد ثروت)، وتشتري منه سيارة بقيمة 17 مليون جنيه في صدمة كبيرة له.

كما تواصل ناصرة انتقامها من أشقائها، فاتفقت ناصر (روجينا) مع أحد منافسي شقيقها شريف (يوسف الأسدي)، أثناء إحياء شريف حلفته، يصعد على المسرح ويفضحه أمام جمهوره بأن السبب في دخول شقيقته السجن وهذا ما حدث، كما أنه تخلى عن ابنتها كانت مريضة.

كما ظهرت شاهيناز (مي سليم) وهي تتحدث مع زوجها سراج (مراد مكرم) أثناء تناولهما للطعام، وأخبرها أنهما سوف يذهبا للعزاء في الرجل الذي خبطته ابنتهما بالسيارة لكي يتصالحا مع عائلته، وبدأت تذكره ببداية معرفته به، والأموال التي كسبها من ورائها وذكرته بوقوفها بجانبها لحين زواجها، على الرغم من أنه كان متزوجا حينها من امرأة أخرى ليسألها عن سبب حديثها بهذا الكلام فتخبره أنها أرادت استعادة الذكريات ليخبرها أن من بين تلك الذكريات هو رده للجميل التي فعلته معه وأنه فتح لها شركة إنتاج لترد عليه وتقول له إن فعل هذا من خيرها، وخير والدها ويتركها وينصرف.

ظهرت نصرة وهي تتحدث مع عزازي (محسن منصور)، وطلبت منه أن يساعدها لكي تحرق قلب سراج عمران على ابنته، واختتمت الحلقة بطلب شاهيناز من عزيز أحمد سلامة أن يقوم بقتل سراج.

يعرض مسلسل سر إلهي، المكون من 15 حلقة، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.