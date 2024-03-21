مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. علم الشرق الهدف الحقيقي خلف الحملات الصليبية

كشفت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 الأهداف الحقيقية للحملات الصليبية على الشرق في ذلك الوقت، حيث كان الهدف ورائها الحصول على العلوم باعتبارها الكنز والثروة الحقيقية، حيث يطلق ملك فرنسا حملة من أجل احتلال القدس ولكن تحت شعار حماية كنيسة الأم المقدسة في بيت لحم.

ويقول أحد رجال الملك في مسلسل الحشاشين في الحلقة 10، أن هدف الحملة ليس احتلال القدس ونهب ثروات الشرق فقط، ولكن من أجل العلوم فيقولوا أن الثروة الحقيقية في الشرق هي العلوم من يمتلك العلم يمتلك العالم، ليخبره الآخر أن بالفعل تم إرسال رجال متخفيين في مهمة عملية من أجل مراقبة العلماء والامتزاج بهم وكشف أسرارهم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 10

مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. الفرنسيون يرغبون في ضم حسن الصباح لصفهم

بينما يصل صيت شيخ الجبل حسن الصباح وقلعة آلموت إلى مسامعهم باعتبارها في مكان ذا أهمية كبيرة جدا، ضمن مسلسل الحشاشين الحلقة 10، ولكن ليس معروف لمن يدينون بولائهم لأنها فرقة منشقة وغامضة ويطلب منه إرسال مجموعة من الجنود يواصلوا مع الصباح في القلعة ويملوا شروطهم عليه.