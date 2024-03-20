يجد الإمام الغزالي (نضال الشافعي) مجموعة من الرجال يتعدون بالضرب على أحد الأشخاص المنتمين إلى الجماعة الباطنية، ويوبخهم على فعلتهم، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10، قائلا: «هو المفروض لما الواحد مننا ينحرف نعلمه ونهديه، ولا نضربه ونهينه، ويبقى ليه ثأر وانتقام».

ويستغرب الرجال من حديث الإمام الغزالي، خاصة مع كونه من أكبر المهاجمين للباطنيين وأفكارهم الباطلة، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10، ليجيب: «أنا هاجمت الباطنين، ولسة بهاجمهم، ولكن بالفكر والدليل والحجة».

مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. الإمام الغزالي يدافع عن باطني

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10

يساعد الإمام الغزالي الشخص الباطني على الوقوف، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10، ويسأله عن اسمه ثم يوجه حديثه لتلاميذه: «بيجان مثلا سمع كلام وصدقه كان من المفروض تسمعوه كلام تاني أعقل عشان يصدقه، مش تضربوه وتهينوه وتعذبوا جسمه حتى يتحول اللي بداخله إلى ثأر ولكن مش ثأر شخصي ولكن ثأر عن إيمان أنه على صح وأنكم على خطأ».

ويخبره الإمام الغزالي أنه ليس دعو له ولكنه عدو للأفكار الباطلة، وكاره للأفعال الناتجة عن الأفكار الباطلة، «فكرة واحدة باطلة أخطر ألف مرة من الطاعون، وأن الشباب اللي اتضحك عليهم وشالوا الأفكار دي مينفعش تضربوهم لازم توعوهم وتفهموهم بالدليل القاطع والعلم الحقيقي، والي يقدر يرجع نفس لطريق الحق كأنه أحيها».