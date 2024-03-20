مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. حسن الصباح يسمم أفراد الجيش السلجوقي

يضع أرسلان تاش، قائد حملة السلطان السلجوقي على قلعة آلموت وجيش حسن الصباح، خطة لمهاجمة القلعة بسبب موقعها الجغرافي الصعب الوصول إليه، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10، ويطلق في البداية مجموعة استكشافية تضم أمهر الجنود، من بينهم يحيى ابن مؤذن أصفهان.

وعلى الجانب الآخر كان لحسن الصباح (كريم عبد العزيز) خطة شيطانية لمواجهة الجيش السلجوقي الذي يحاصر قلعته، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10.

مسلسل الحشاشين الحلقة 10

مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. حسن الصباح يواجه الجيش السلجوقي بحيلة شيطانية

يطلب حسن الصباح من زيد ابن سيحون (أحمد عيد)، في مسلسل الحشاشين الحلقة 10، إرسال 3 فتيات من بنات الرعاة إلى النهر الذي يعسكر بجانبه المجموعة الاستطلاعية للحملة السلجوقية،، ويقمن بتسميم المياه، ومع اليوم التالي يموت عدد كبير من الجنود الذين شربوا من ماء النهر.