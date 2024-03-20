انخفاض أسعار الأخشاب الطبيعية بنسبة 10% في الأسواق

قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأخشاب الطبيعية انخفضت بنسبة 10%، مضيفا أن توافر الدولار بالأسواق، واتفاقية تطوير رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي، واتفاق مصر مع النقد الدولي بقيمة 8.2 مليار دولار، والاتفاقية الشاملة الاستراتيجية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، عززت من توافر الأخشاب بشكل منخفض وطبيعي وسط توقعات بالمزيد.

وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن هناك دعام حكوميا لتصنيع الإكسسوارات والمكملات الصناعية، ودعم تعزيز نمو القطاع بشكل سريع، حتى يتمكن العاملون بالقطاع من استبدال الاستيراد بالتصنيع المحلي، وهو ما يدعم تخفيض فاتورة الاستيراد، ويعزز الفرص التصديرية لقطاع الأخشاب والأثاث بمصر في الفترة المقلبة، وهي وفق رؤية رئيس الجمهورية لدعم التصدير وتقليل الاستيراد.

صادرات مصر من الأثاث

الجدير بالذكر، أن قيمة صادرات مصر من الأثاث بلغت نحو 214,7 مليون دولار، مقارنة بنحو 220.0 مليون دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.4%، وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم استيرادًا للأثاث من مصر عام 2021، حيث استوردت ما قيمته 44.7 مليون دولار، بما يُمثل 20.8% من إجمالي صادرات مصر من الأثاث، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 30.2 مليون دولار، ثم العراق بقيمة 20.7 مليون دولار.

وأبرز التقرير ارتفاع واردات مصر من الأثاث بنسبة 7.2% عام 2021؛ لتسجل 303.3 ملايين دولار مقابل نحو 282.9 مليون دولار عام 2020، ولكنها منخفضة مقارنة بنحو 10% عن عام 2019 والتي سجلت خلالها 337.1 مليون دولار، فيما تُشير بيانات هيئة التنمية الصناعية إلى أن عدد العاملين في قطاع الأثاث بالمنشآت المسجلة بالهيئة بلغ نحو 69 ألف عامل حتى عام 2022، مقارنة بنحو 60.8 ألف عامل عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.5%.