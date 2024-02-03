أسعار الخشب اليوم السبت 3 فبراير 2024 في مصر

قال المهندس محمد الشبراوي، عضو غرفة الصناعات الخشبية والأثاث، وعضو مجلس إدارة اتحاد التعاون الإنتاجي، إنّ هناك حالة من عدم الاستقرار في أسعار الأخشاب في السوق المصري، مشيرًا إلى أنّ أسعار الخشب اليوم السبت، 2 فبراير 2024، باتت تتغير بشكل دوري منذ فترة، الأمر الذي دفع المستهلك إلى اللجوء إلى أسواق أخرى لشراء الأخشاب المستعملة بدلًا من الجديدة.

نشاط كبير في سوق الأخشاب المستعملة بين المواطنين

وأضاف «الشبراوي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ حالة عدم الاستقرار التي شهدتها أسعار الأخشاب في مصر، دفعت العديد من المواطنين إلى اللجوء إلى شراء الأخشاب المستعملة بدلًا من الجديدة، الأمر الذي أدى إلى انتعاش ذلك السوق بشكل غير معهود من قبل.

وأوضح، أن أكثر أنواع الأخشاب تداولًا في السوق المصري هي 3 أنواع تعد الأكثر مبيعًا، أهمها الزان ثم الأرو ثم الخشب السويدي المتخصص في صناعة الشبابيك والبالكونات في كل المنازل المصرية.

أسعار الخشب اليوم

أمّا عن أسعار تلك الأخشاب بالمتر المكعب، فقد سجل خشب الأرو للمتر الواحد مبلغ 90 ألف جنيه، بينما سجل سعر المتر لخشب الزان 36 ألف جنيه، أما عن سعر خشب السويدي المتخصص في صناعة الشبابيك بالمنازل فقد سجل سعر المتر منه 26 ألف جنيه، وهو الخشب الأساسي والأكثر تداولًا بين المواطنين في الأسواق.