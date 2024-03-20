حيرة الجمهور بعد نشر صدقي صخر صور طلب يد جيهان الشماشرجي.. حقيقي ولا مسلسل كامل العدد +1؟

بإطلالة رومانسية، نشر الفنان صدقي صخر صورا تجمعه بـ«جيهان الشماشرجي» طالبا يدها في كواليس تصوير مسلسل كامل العدد + 1، وذلك بعد عرض الحلقة العاشرة اليوم من مسلسل كامل العدد + 1، التي شهدت خلالها أن إنجي قد ظلمت كريم، وأنه بريء من خيانته لها، وما زال يحبها.

تفاعل الجمهور مع الصور

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور التي نشرها الفنان صدقي صخر، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي مدونا عليها: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»، الأمر الذي جعل المتابعين في حالة من الحيرة هل هذه الصور حقيقة أم من كواليس المسلسل، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «ده حقيقي ولا فوتوشوب»، وأيضا: «ده المسلسل ولا الحقيقي» وكذلك: «ألف مبروك لايقين على بعض» وغيرها من التعليقات.

وخلال أحداث الحلقة 10 من مسلسل كامل العدد +1 اكتشفت إنجي خيانة كريم لها، وبعد ذلك توجهت على الفور لـ ليلى الدور الذي تجسده الفنانة دينا الشربيني لتخبرها بما حدث معها وبما أخبرتها به.

يعرض مسلسل كامل العدد+1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة على قناة ON، في تمام الساعة 7:30 مساء، ويشارك به عدد كبير من الفنانين منهم شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.