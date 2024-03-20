حرصت دينا الشربيني التي تقدم دور «ليلى» في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10، على الاحتفال بعيد ميلاد حسن وحسين ابنيها التوأم من «عمر» وهو الفنان الراحل مصطفى درويش، ليقوم تيمور والد ليلى بالإعداد لعيد ميلاد حفيديه في المزرعة، إذ قام بتحضير عيد الميلاد بأجواء المزرعة حتى الطعام.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ابنيها

وأثناء الإعداد لعيد ميلاد حسن وحسين، ذهبت إسعاد يونس «حياة» والدة أحمد إلى عيادته حتى تقوم بعمل فيلر، وأثناء تواجدها هناك ذهبت ملك لترحب بها، فعزمتها على عيد الميلاد، في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.

وفي يوم عيد الميلاد، قامت ليلى بتحضير الألعاب المختلفة في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10، كما حرصت خلال تواجد ملك على إظهار علاقتها الجيدة بأحمد أمامها حتى تتوقف عن حبها لأحمد زوجها، ولكن تخبرها جيهان الشماشرجي «إنجي» أنها لم تشعر بأن ملك تحب أحمد على الإطلاق.