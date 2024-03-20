ملخص الحلقة 10 مسلسل كامل العدد +1.. إنجي تكتشف حقيقة خيانة كريم لها

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد +1 بمحادثة دارت بين آية سماحة في دور هنزادا، وجيهان الشماشرجي في دور إنجي، عن علاقتها بخالد بعد أن اعتقدت هنزادا أن هناك علاقة بينهم بعد أن تركته قبل الزفاف بشهر، وذلك بعد أن رأتهما صديقتها في السينما معا وأخبرتها بذلك، لتحاول إنجي أن تخبرها بالحقيقة وبما حدث ولكنها ترفض الاستماع إليها في ملخص الحلقة 10 مسلسل كامل العدد +1، لتكتشف أنجي حقيقة خيانة كريم لها.

ملخص الحلقة 10 مسلسل كامل العدد+1.. أنجي تكتشف حقيقة خيانة طارق لها

وبعد انتهاء محادثة إنجي وهنزادا، جاء صدقي صخر في دور كريم إلى مكتب إنجي ليطمأن عليها، إذ أنه كان يهاتفها ولكنها لم ترد عليه في ملخص الحلقة 10 مسلسل كامل العدد +1، ما جعله يقطع سفره ويأتي إلى مصر، وعندما أراد أن يفهم ما يحدث معها أخبرته أنها رأته برفقة فتاة أخرى أثناه توجهه للمطار، ليخبرها أنها أخته، ثم دارت مشاداة بينهم مفادها أنه لا يمكنه أن يقضي حياته برفقة فتاة تفترض الكذب في كل وقت.

وتوجهت إنجي على الفور لـ ليلى لتخبرها بما حدث معها وبما أخبرتها به هنزادا في ملخص الحلقة 10 مسلسل كامل العدد +1 ، لتحاول ليلى طمأنتها، ثم بعد ذلك هاتفت إنجي كريم لتعتذر له، ثم يطلب منها أن تأتي لتتعرف على أخته قبل عودتها للإسكندرية.