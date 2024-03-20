صدقي صخر يطلب يد جيهان الشماشرجي في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10

قام الفنان صدقي صخر بالتقدم لطلب يد جيهان الشماشيرجي في كواليس تصوير مسلسل كامل العدد + 1، حيث عرضت الحلقة العاشرة اليوم من مسلسل كامل العدد + 1، وشهدت الأحداث أن إنجي قد ظلمت كريم، وأنه بريء من خيانته لها، وأنه يحبها، مما دفعه للتقدم لطلب يديها وسط جو رومانسي.

تفاصيل مشاركة صدقي صخر في مسلسل كامل العدد + 1

ولاقت الحلقات الماضية ردود أفعال إيجابية من الجمهور، حول كريم (صدقي صخر) وكيف يكون رجلا مثاليا بهذا الشكل.

ويشارك الفنان صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بعدة أعمال فنية هم كامل العدد + 1 الذي يعرض علي قناة On، ومسلسل فراولة على قناة DMC ومنصة Watch it.

ويشارك في بطولة مسلسل كامل العدد + 1 عدد كبير من النجوم، أبرزهم دينا الشربيني، وصدقي صخر، وشريف سلامة، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

مشاركة صدقي صخر في مسلسل فراولة

ويشارك صدقي صخر في مسلسل فراولة بشخصية إبراهيم، والعمل من بطولة نيللي كريم، وشيماء سيف، وأحمد فهيم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد علي.

ويعتبر مسلسل صوت وصورة أحدث أعمال صدقي صخر بشخصية لطفي عبود، حيث احتل رقم 1 في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته، والعمل من بطولة حنان مطاوع، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، وناردين فرج، ومراد مكرم، ووليد فواز، ونجلاء بدر، وفدوى عابد، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب «توبة»، ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.