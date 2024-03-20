مصطفى حسني: العقل غير مصمم لفهم منطقية توزيع الرزق

أكد الداعية مصطفى حسني، أن العقل غير مصمم لفهم منطقية توزيع الرزق، ولكن ليخطط ويسعى للحصول على النعمة ثم تأتي له النعمة ويشكر الله، موضحا أن العقل يعجز ويرهق أنه يحاكم الله في عطائه للناس وتوزيع الرزق على المواطنين.

توزيع الرزق

وأشار «حسني»، خلال تقديم برنامج «بصير»، المذاع على قناة «الناس»، إلى أن الشخص الذي يركز في المقارنات في توزيع الله الأرزاق على الخلق سيعيش حالة من التعب المستمر وسيضيع عمره في الشتات، مستشهدًا بقول الله تعالى: «أهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا».

نشكر الله على النعم

وتابع: «مش انتوا اللي هتقسموا.. محدش يعرف العيوب والمزايا اللي جواه، وربنا سخرنا لبعض والمفروض نشكر فقط في حياتنا في موضوع الرزق.. قول الحمد لله»، موضحًا أن العقل عندما ينشغل بدوره فى السعى لتحصيل النعمة والشكر في هذا الوقت الإنسان ينتقل من الشتات لليقين ويعرف دوره.