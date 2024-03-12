مصطفى حسني: أقربنا إلى الله أرحمنا بحقوق العباد

تحدث الداعية الإسلامي مصطفى حسني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «بصير»، عبر شاشة «أون»، عن «ما ينجي وما يهلك في الآخرة»، مشددًا على أن الإنسان البصير الذي رحل من الشتات إلى اليقين يعي أن يوم القيامة هو أهم يوم في تاريخه، وهو يوم فصل.

الاستهانة بحقوق الخلق من مهلكات يوم القيامة

وشدد على أن ما يهلك في الآخرة، هو الاستهانة بحقوق الخلق ولا بد أن نضع العدل أمامنا في جميع المعاملات، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ».

أي إنسان سلب حق يُحاسب يوم القيامة

ونوه الداعية الإسلامي مصطفى حسني، بأن أي إنسان سلب حق جسدي أو مالي أو نفسي من آخر سيتم حسابه يوم القيامة ولا يكون هناك ظلم لأي نفس، موضحًا أنه لا بد أن نرجع حقوق العباد لأهلها.

وتابع: «أقربنا إلى الله أرحمنا بحقوق العباد وأكثرنا دقة في إرجاع الحقوق لأهلها».