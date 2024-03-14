هل غسل الأسنان يٌفطر في رمضان؟.. مصطفى حسني يجيب

هل غسل الأسنان يبطل الصيام؟، يظل السؤال الأبرز الذي يشغل بال الكثيرون من الصائمين، في شهر رمضان الكريم، نظرًا لحاجة الصائمين لتنظيف أسنانهم، ولكن البعض يتردد في ذلك، اعتقادًا أن استعمال فرشاة الأسنان والمعجون خلال فترة الصيام يفطرهم، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، ما أوضحه الداعية مصطفي حسني، حكم غسل الأسنان في نهار رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك».

مصطفى حسني يوضح حكم غسل الأسنان في رمضان

«القضية ليست في غسيل الأسنان، وصول أي شي للجوف»، وأن استعمال فرشاة الأسنان مشروع واستعمال المعجون لا يتسبب في الإفطار في شهر رمضان، طالما الشخص قد أخرج المعجون من فمه وتمضمض جيداً، والفكرة في أن يتحكم الشخص جيدًا خلال غسل أسنانه من دخول أي شيء لجوفه، لأن الكثير من الأشخاص لا يتمكنون من عدم غسل أسنانهم وذلك يسبب له ضرر ونفور، وفقًا للداعية مصطفى حسني.

المضمضة جيدًا بعد غسل الأسنان

وأوضح مصطفى حسني أن سبب الإفطار هو ابتلاع أى شيء يصل للجوف وليس الحلق، مُوضحًا الداعية أنه في حالة ابتلاع المسلم معجون الأسنان فإنه يُفطره، لكن حالة غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون وبعدها يقوم بالمضمضة جيداً ويخرجه من فمه.

وذكر أنه في حال تعمد الصائم في ابتلاع أي شيء مما يغسل به أسنانه، فبذلك يفسد صيامه، أما إذا دخل جوفه شيء من المعجون من غير قصد أو نسيان فلا يعد ذلك مفسدًا للصيام.